RUNNING URBAIN – BOUJAN-SUR-LIBRON Rue du Parc Boujan-sur-Libron, 9 décembre 2023, Boujan-sur-Libron.

Boujan-sur-Libron,Hérault

Venez vous défouler en participant à ce running urbain !

Inscription obligatoire en mairie ou auprès de Terre de Running..

2023-12-09 18:30:00 fin : 2023-12-09 . .

Rue du Parc

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie



Come and let off steam by taking part in this urban running event!

Registration required at the town hall or with Terre de Running.

Ven a desahogarte participando en esta carrera urbana

Inscripción obligatoria en el Ayuntamiento o en Terre de Running.

Lassen Sie sich bei diesem Urban Running austoben!

Anmeldung im Rathaus oder bei Terre de Running erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE