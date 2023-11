MARCHÉ DE NOËL – BOUJAN-SUR-LIBRON Rue du Parc Boujan-sur-Libron, 9 décembre 2023, Boujan-sur-Libron.

Boujan-sur-Libron,Hérault

Les fêtes de Noël approchant à grands pas, pourquoi ne pas commencer à se plonger dans cette ambiance magique avec un Marché de Noël ? Rencontrez les différents exposants locaux et profitez-en pour vous balader en calèche !

Au programme :

– Rencontre avec le Père Noël à 15h

– Spectacle de danse à 15h30

– Parade de Noël à 16h.

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 01:00:00. .

Rue du Parc

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie



With Christmas fast approaching, why not start immersing yourself in the magical atmosphere with a Christmas Market? Meet the various local exhibitors and enjoy a horse-drawn carriage ride!

On the program:

– Meet Santa Claus at 3pm

– Dance show at 3:30pm

– Christmas parade at 4pm

La Navidad se acerca rápidamente, así que ¿por qué no empieza a sumergirse en el mágico ambiente con un mercadillo navideño? Conozca a los comerciantes locales y dé un paseo en coche de caballos

En el programa:

– Encuentro con Papá Noel a las 15:00

– Espectáculo de danza a las 15:30

– Desfile navideño a las 16:00

Die Weihnachtsfeiertage nähern sich mit großen Schritten. Warum nicht damit beginnen, mit einem Weihnachtsmarkt in diese magische Atmosphäre einzutauchen? Lernen Sie die verschiedenen lokalen Aussteller kennen und nutzen Sie die Gelegenheit zu einer Fahrt mit der Pferdekutsche!

Auf dem Programm stehen:

– Treffen mit dem Weihnachtsmann um 15 Uhr

– Tanzvorführung um 15:30 Uhr

– Weihnachtsparade um 16 Uhr

Mise à jour le 2023-11-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE