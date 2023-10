Théatre « Ce soir ou jamais » Rue du Parc Beaumont-en-Véron Catégories d’Évènement: Beaumont-en-Véron

Indre-et-Loire Théatre « Ce soir ou jamais » Rue du Parc Beaumont-en-Véron, 4 novembre 2023, Beaumont-en-Véron. Beaumont-en-Véron,Indre-et-Loire « Ce soir ou jamais » une comédie de Robert Punzano..

Samedi 2023-11-04 20:30:00 fin : 2023-11-04 . 8 EUR.

Rue du Parc

Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



« Ce soir ou jamais » a comedy by Robert Punzano. « Ce soir ou jamais » una comedia de Robert Punzano. « Heute Abend oder nie » eine Komödie von Robert Punzano. Mise à jour le 2023-10-27 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Beaumont-en-Véron, Indre-et-Loire Autres Lieu Rue du Parc Adresse Rue du Parc Ville Beaumont-en-Véron Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Rue du Parc Beaumont-en-Véron latitude longitude 47.19783;0.18382

Rue du Parc Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaumont-en-veron/