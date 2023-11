RAND’OMELETTE Rue du Paradis Saint-Hilaire-de-Clisson, 5 mai 2024, Saint-Hilaire-de-Clisson.

Saint-Hilaire-de-Clisson,Loire-Atlantique

Amis cyclotouristes et vététistes, à vos guidons, pédestres, à vos baskets. Ne vous prenez pas la tête, venez faire la causette sur les circuits de la Rand’Omelette, la randonnée solidaire, à la bonne franquette ! !.

2024-05-05 fin : 2024-05-05 . .

Rue du Paradis

Saint-Hilaire-de-Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Cyclists and mountain bikers, take to your handlebars, pedestrians, take to your sneakers. Don’t worry, come and have a chat with us on the Rand’Omelette circuits!

Ciclistas y ciclistas de montaña, agarraos al manillar, peatones, agarraos a las zapatillas. No se preocupe, venga a charlar en las rutas Rand’Omelette, ¡un paseo amistoso, amistoso!

Freunde von Radtouristen und Mountainbikern, an die Lenker, Wanderer, an die Turnschuhe. Nehmen Sie sich nicht den Kopf, kommen Sie und machen Sie einen Plausch auf den Strecken der Rand’Omelette, der solidarischen Wanderung, ganz nach dem Motto « la bonne franquette »!

Mise à jour le 2023-11-15 par eSPRIT Pays de la Loire