MARCHÉ DE NOËL DE PLAPPEVILLE Rue du Paquis Plappeville, 11 novembre 2023, Plappeville.

Plappeville,Moselle

Marché de Noël de Plappeville dans la salle polyvalente

40 exposants présents.

Présence du Père-Noël les après-midi

Restauration sur place : boissons, vin chaud, jus de pomme chaud, grillades, frites, pâtisseries, crêpes… non stop. Tout public

Samedi 2023-11-11 11:00:00 fin : 2023-11-11 19:00:00. 2 EUR.

Rue du Paquis

Plappeville 57050 Moselle Grand Est



Plappeville Christmas Market in the multi-purpose hall

40 exhibitors present.

Santa Claus present in the afternoons

On-site catering: drinks, mulled wine, hot apple juice, grilled meats, French fries, pastries, pancakes… non-stop

Mercado de Navidad de Plappeville en la sala polivalente

40 expositores presentes.

Papá Noel presente por las tardes

Catering in situ: bebidas, vino caliente, zumo de manzana caliente, parrilladas, patatas fritas, bollería, tortitas… sin parar

Weihnachtsmarkt in Plappeville in der Mehrzweckhalle

40 Aussteller anwesend.

Anwesenheit des Weihnachtsmanns an den Nachmittagen

Verpflegung vor Ort: Getränke, Glühwein, heißer Apfelsaft, Gegrilltes, Pommes frites, Gebäck, Crêpes… nonstop

Mise à jour le 2023-09-14 par AGENCE INSPIRE METZ