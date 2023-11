CONCERT DE NOËL Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel, 10 décembre 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

Le conservatoire vous invite à son concert de Noël

Dimanche 10 décembre à 15h

Salle du conseil municipal. Tout public

Rue du Palais de Justice Salle du Conseil Municipal

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



The conservatory invites you to its Christmas concert

Sunday, December 10 at 3pm

City Council Hall

El Conservatorio le invita a su concierto de Navidad

Domingo 10 de diciembre a las 15:00

Sala del Ayuntamiento

Das Konservatorium lädt Sie zu seinem Weihnachtskonzert ein

Sonntag, den 10. Dezember um 15 Uhr

Gemeinderatssaal

Mise à jour le 2023-11-22 par OT COEUR DE LORRAINE