Mari’Bouts : lecture créative Rue du Nord Lacapelle-Biron, 15 juillet 2023, Lacapelle-Biron.

Lacapelle-Biron,Lot-et-Garonne

Lecture d’un ouvrage pour enfant, suivie d’un atelier créatif autour du thème du jour.

À partir de 5 ans..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . EUR.

Rue du Nord

Lacapelle-Biron 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Reading of a children’s book, followed by a creative workshop on the theme of the day.

Ages 5 and up.

Lectura de un libro infantil, seguida de un taller creativo sobre el tema del día.

A partir de 5 años.

Lesung aus einem Kinderbuch, gefolgt von einem kreativen Workshop rund um das Thema des Tages.

Ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Fumel – Vallée du Lot