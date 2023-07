Atelier philo-art pour les 12/15 ans Rue du Nord Lacapelle-Biron, 13 juillet 2023, Lacapelle-Biron.

Lacapelle-Biron,Lot-et-Garonne

Atelier pour s’initier à la philosophie à partir d’une lecture et échanger autour de questions à visée philosophique, dans le cadre de la Grande fête du livre pour la jeunesse.

L’atelier philo est prolongé d’une activité artistique. Inscription obligatoire..

2023-07-13

Rue du Nord

Lacapelle-Biron 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



This workshop introduces children to philosophy through reading and discussion of philosophical questions, as part of the « Grande fête du livre pour la jeunesse » children’s book festival.

The philosophy workshop is followed by an artistic activity. Registration required.

Taller de aprendizaje de la filosofía a través de la lectura y el debate de cuestiones filosóficas, en el marco de la Grande fête du livre pour la jeunesse.

El taller de filosofía irá seguido de una actividad artística. Inscripción obligatoria.

Workshop, um sich anhand einer Lektüre in die Philosophie einzuführen und sich über Fragen mit philosophischem Hintergrund auszutauschen, im Rahmen des Großen Festes des Jugendbuchs.

Der Philo-Workshop wird durch eine künstlerische Aktivität verlängert. Anmeldung erforderlich.

