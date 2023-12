Fête des roses rue du Neuland Rosheim, 9 juin 2024, Rosheim.

Rosheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 10:00:00

fin : 2024-06-09 21:00:00

Vente de rosiers en pots, bouquets de roses et arrangements, conseils d’un rosiériste professionnel. Buvette et restauration sous chapiteau à midi. Tartes flambées en soirée..

Vente de rosiers en pots par un rosiériste professionnel, bouquets de roses et arrangements, conseils.

Buvette et restauration midi et soir.

A midi jambonneau « Waedele », ou jambon chaud, frites et salade. Tartes flambées en soirée dès 17h.

0 EUR.

rue du Neuland

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



