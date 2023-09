Oktoberfest Rue du Neuland Rosheim, 7 octobre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Des amis, de la bière, une grosse ambiance assurée par l’excellent Alsace DJ Team – ADJT

Tous les ingrédients sont réunis pour passer une belle soirée au Schnakeloch ! Repas sur réservation. Bretzel, knack et boissons sur place..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 23:00:00. EUR.

Rue du Neuland

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Friends, beer and a great atmosphere provided by the excellent Alsace DJ Team – ADJT

All the ingredients for a great evening at the Schnakeloch! Meals on reservation. Pretzel, knack and drinks available.

Amigos, cerveza y un gran ambiente a cargo del excelente equipo de DJ de Alsacia – ADJT

Todos los ingredientes para una gran velada en el Schnakeloch Comidas previa reserva. Pretzel, knack y bebidas disponibles.

Freunde, Bier und eine tolle Stimmung, die von dem hervorragenden Alsace DJ Team – ADJT garantiert wird

Alle Zutaten sind vereint, um einen schönen Abend im Schnakeloch zu verbringen! Essen auf Vorbestellung. Brezel, Knack und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-06 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile