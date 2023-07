Concert – Nadaw Tabak Rue du Neuland Rosheim, 23 août 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Nadav (chanteur) compose des pièces d’improvisation complexes en utilisant une variétés de genres, d’instruments et de soul. Buvette et petite restauration sur place..

2023-08-23 fin : 2023-08-23 21:00:00. EUR.

Rue du Neuland

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Nadav (singer) composes complex improvisational pieces using a variety of genres, instruments and soul. Refreshments and snacks on site.

Nadav (cantante) compone complejas piezas de improvisación utilizando una variedad de géneros, instrumentos y soul. Refrescos y tentempiés in situ.

Nadav (Sänger) komponiert komplexe Improvisationsstücke, indem er eine Vielzahl von Genres, Instrumenten und Soul verwendet. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

