Soirée Quizz Rue du Neuland Rosheim, 28 juillet 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Venez tester vos connaissances en culture générale et musique ! Participation en équipe de 6 personnes maximum. L’apéritif sera offert à la meilleure équipe ! Buvette et petite restauration sur place..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 23:00:00. EUR.

Rue du Neuland

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Come and test your knowledge of general culture and music! Teams of 6 people maximum. The best team gets a free aperitif! Refreshments and snacks on site.

¡Ven a poner a prueba tus conocimientos de cultura general y música! Equipos de 6 personas como máximo. Se ofrecerá un aperitivo al mejor equipo Refrescos y tentempiés in situ.

Testen Sie Ihr Wissen in Allgemeinbildung und Musik! Teilnahme in Teams von maximal 6 Personen. Dem besten Team wird ein Aperitif angeboten! Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile