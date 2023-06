Karaoké du Schnakeloch Rue du Neuland Rosheim, 21 juillet 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Des incontournables, les chansons oubliées ou les derniers tubes, venez vous affronter entre amis dans une ambiance détendue.

Buvette et petite restauration sur place.

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 23:00:00. EUR.

Rue du Neuland

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



From the must-haves to the forgotten songs or the latest hits, come and compete with your friends in a relaxed atmosphere.

Refreshment bar and snacks on site

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile