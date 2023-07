Cours d’œnologie – L’Alsace revisitée Rue du Neuland Rosheim, 19 juillet 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Vous souhaitez avoir une base de connaissances de la dégustation ? Mieux comprendre comment s’est constitué le vignoble et les particularités des régions viticoles ? Cette initiation est faite pour vous !

Cours animé par l’Oenosphere, caviste à Strasbourg, et Coeur de Chou..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 21:30:00. EUR.

Rue du Neuland

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Would you like to learn more about wine tasting? Want to better understand how vineyards are formed and the particularities of each wine-growing region? This introductory course is for you!

Run by Strasbourg wine shop Oenosphere and Coeur de Chou.

¿Le gustaría aprender más sobre la cata de vinos? ¿Le gustaría comprender mejor cómo se forman los viñedos y las particularidades de cada región vinícola? Entonces, ¡este curso de iniciación es para usted!

Impartido por Oenosphere, una tienda de vinos de Estrasburgo, y Coeur de Chou.

Möchten Sie eine Wissensgrundlage für die Weinverkostung haben? Besser verstehen, wie die Weinberge entstanden sind und welche Besonderheiten die Weinbauregionen aufweisen? Dann ist diese Einführung genau das Richtige für Sie!

Der Kurs wird von L’Oenosphere, einem Weinhändler in Straßburg, und Coeur de Chou geleitet.

Mise à jour le 2023-06-21 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile