Orléans angle de la rue du Nécotin et de la rue Jean Falaize Loiret, Orléans Rue du Nécotin – Tronçon 2 angle de la rue du Nécotin et de la rue Jean Falaize Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Rue du Nécotin – Tronçon 2 angle de la rue du Nécotin et de la rue Jean Falaize, 12 octobre 2021, Orléans. Rue du Nécotin – Tronçon 2

angle de la rue du Nécotin et de la rue Jean Falaize, le mardi 12 octobre à 18:00

**Florence CARRÉ** L’adjointe au Maire en charge des quartiers Est Vous invite **Mardi 12 Octobre 2021 à partir de 18h00** à une réunion sur site afin d’échanger avec vous sur les aménagements en cours et recueillir vos remarques. Merci de vous inscrire au préalable auprès de la mairie de proximité Est Par telélphone au 02 38 68 43 03 ou [mairie-est@ville-orleans.fr](mailto:mairie-est@ville-orleans.fr) et choisir l’un des points de rendez-vous suivants : 18h00 : Placette angle rue du Nécotin/rue Jean Falaize 18h30 : angle rue du Nécotin/rue de Chinon 19h00 : angle rue du Nécotin/rue Marc Bloch Afin de pouvoir respecter le protocole sanitaire, chaque groupe sera limité à 15 personnes. Au vu du contexte sanitaire actuel, nous vous demandons de respecter les gestes barrières (distanciation, port du masque). Réunion d’échange angle de la rue du Nécotin et de la rue Jean Falaize rue du nécotin 45000 Orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T18:00:00 2021-10-12T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu angle de la rue du Nécotin et de la rue Jean Falaize Adresse rue du nécotin 45000 Orleans Ville Orléans lieuville angle de la rue du Nécotin et de la rue Jean Falaize Orléans