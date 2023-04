Atelier – Des couleurs plein les doigts Rue du Musée Les Eyzies Catégories d’Évènement: Dordogne

Les Eyzies

Atelier – Des couleurs plein les doigts Rue du Musée, 28 avril 2023, Les Eyzies . Les Eyzies ,Dordogne , Atelier – Des couleurs plein les doigts Musée national de Préhistoire Rue du Musée Les Eyzies Dordogne Rue du Musée Musée national de Préhistoire

2023-04-28 – 2023-04-28

Rue du Musée Musée national de Préhistoire

Les Eyzies

Dordogne . Fabrique des peintures en utilisant les mêmes matières (oxydes, eau, …) que pendant la Préhistoire, utilise tes doigts et des instruments pour exprimer tes talents d’artistes sur un grand mur imitant les parois des grottes. Atelier pour enfants et familles :

– A partir de 6 ans : avec un parent participant à l’activité

– 8 ans et plus : possible en autonomie Réservation obligatoire via la plateforme Affluences. 8 participants maximum. Fabrique des peintures en utilisant les mêmes matières (oxydes, eau, …) que pendant la Préhistoire, utilise tes doigts et des instruments pour exprimer tes talents d’artistes sur un grand mur imitant les parois des grottes. ©Richard Riveiro de Pixabay

Rue du Musée Musée national de Préhistoire Les Eyzies

dernière mise à jour : 2023-03-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Les Eyzies Autres Lieu Les Eyzies Adresse Les Eyzies Dordogne Rue du Musée Musée national de Préhistoire Ville Les Eyzies Departement Dordogne Tarif Lieu Ville Rue du Musée Musée national de Préhistoire Les Eyzies

Les Eyzies Les Eyzies Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les eyzies /

Atelier – Des couleurs plein les doigts Rue du Musée 2023-04-28 was last modified: by Atelier – Des couleurs plein les doigts Rue du Musée Les Eyzies 28 avril 2023 Dordogne Musée national de Préhistoire Rue du Musée Les Eyzies Dordogne Rue du Musée Les Eyzies

Les Eyzies Dordogne