Solifestival Rue du Moulin Val en Vignes, 25 août 2023, Val en Vignes.

Val en Vignes,Deux-Sèvres

Le solifestival est de retour pour une version revisité. Cette année, les animations proposées s’étendent sur 2 jours avec au programme un marché de produits locaux, des stands sportifs fun et des ateliers ludiques de 9h à 17h30 et en soirée les concerts..

2023-08-25 à ; fin : 2023-08-26 02:00:00. EUR.

Rue du Moulin Sur le stade

Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The solifestival is back for a revisited version. This year’s events are spread over 2 days, with a local produce market, fun sports stalls and workshops from 9am to 5:30pm, and concerts in the evening.

El solifestival vuelve en una versión renovada. Los actos de este año se repartirán en 2 días, con un mercado de productos locales, divertidos puestos deportivos y talleres lúdicos de 9:00 a 17:30, y conciertos por la noche.

Das Solifestival ist in einer überarbeiteten Version wieder da. Dieses Jahr erstrecken sich die angebotenen Animationen über zwei Tage. Auf dem Programm stehen ein Markt mit lokalen Produkten, Fun-Sport-Stände und spielerische Workshops von 9 bis 17.30 Uhr und am Abend die Konzerte.

Mise à jour le 2023-06-08 par Maison du Thouarsais