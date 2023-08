BROCANTE Rue du Moulin Tréveray, 3 septembre 2023, Tréveray.

Tréveray,Meuse

Le club de foot de Treveray organise un vide grenier au terrain de jeux rue du moulin.

5 € les 5 mètres, gratuit pour les habitants.

Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite.. Adultes

Dimanche 2023-09-03 06:00:00 fin : 2023-09-03 18:30:00. 0 EUR.

Rue du Moulin Terrain de jeux

Tréveray 55130 Meuse Grand Est



Treveray soccer club organizes a garage sale at the playground in rue du moulin.

5? per 5 meters, free for residents.

Refreshments and snacks on site. Free admission.

El club de fútbol de Treveray organiza una venta de garaje en el parque infantil de la rue du moulin.

5€ por 5 metros, gratis para los residentes.

Refrescos y catering in situ. Entrada gratuita.

Der Fußballverein von Treveray organisiert einen Flohmarkt auf dem Spielplatz in der Rue du Moulin.

5? pro 5 Meter, kostenlos für Einwohner.

Getränke und Speisen vor Ort. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT SUD MEUSE