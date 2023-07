visite Béguinages rue du Moulin, Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Saint-Quentin visite Béguinages rue du Moulin, Saint-Quentin Saint-Quentin, 17 septembre 2023, Saint-Quentin. visite Béguinages Dimanche 17 septembre, 10h30 rue du Moulin, Saint-Quentin sur inscription Les béguinages, communauté de femmes pieuses qui trouvent leurs origines en Flandre au XIIe siècle, se développent dans le Nord de la France au siècle suivant. Ceux de Saint-Quentin, laïcisés depuis, constituent aujourd’hui une forme originale de logements à destination des séniors. Parcourez la ville à leur découverte. rue du Moulin, Saint-Quentin rue du Moulin, 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 67 05 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu rue du Moulin, Saint-Quentin Adresse rue du Moulin, 02100 Saint-Quentin Ville Saint-Quentin Departement Aisne Lieu Ville rue du Moulin, Saint-Quentin Saint-Quentin

rue du Moulin, Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/