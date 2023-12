Bourse de BD et multicollection rue du Moulin Ohnenheim, 10 mars 2024 07:00, Ohnenheim.

Ohnenheim,Bas-Rhin

Exposition, vente de centaines de BD, CD, timbres, monnaies et toutes sortes d’objets de collection..

2024-03-10 fin : 2024-03-10 . EUR.

rue du Moulin

Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est



Exhibition and sale of hundreds of comics, CDs, stamps, coins and all kinds of collectibles.

Exposición y venta de cientos de cómics, CD, sellos, monedas y todo tipo de objetos de coleccionista.

Ausstellung, Verkauf von Hunderten von Comics, CDs, Briefmarken, Münzen und allen Arten von Sammlerobjekten.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de tourisme du grand Ried