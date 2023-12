La 80’s party rue du moulin Ohnenheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 19:00:00

fin : 2024-01-20 Viens danser, chanter sur une musique entrainante, symbole de toute une génération..

Vous avez envie de faire un voyage dans le temps, de retrouver les années 80 – 90 et de danser sur les tubes de votre jeunesse ?

Pour cette soirée, le dress code est souhaité. Sortez votre pantalon pattes d’éléphant, votre chemise fluo, vos lunettes déjantées … Ou tout autre accessoire qui vous correspond.

Une soirée inoubliable qui se profile à l’horizon ! EUR.

rue du moulin

Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est

