Sortie nature : Paysage impressionniste Rue du Moulin, 27 août 2023, Le Tilleul.

Sortie nature animée par l’ESTRAN.

Terre et mer inspirent les peintres qui jonchent les côtes depuis le XIXème siècle. Comme eux, prenons de la hauteur pour (re)découvrir ce courant en compagnie de deux personnages hauts en couleur.

Rendez-vous au parking des trois menhirs, route du Moulin, Le Tilleul.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html.

2023-08-27 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-27 . .

Rue du Moulin

Le Tilleul 76790 Seine-Maritime Normandie



Nature outing led by ESTRAN.

Land and sea inspire the painters who have littered the coasts since the 19th century. Like them, let’s take a step back to (re)discover this current in the company of two colorful characters.

Meeting point at the parking of the three menhirs, route du Moulin, Le Tilleul.

Reservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Salida a la naturaleza dirigida por ESTRAN.

La tierra y el mar han inspirado a los pintores que han llenado las costas desde el siglo XIX. Como ellos, demos un paso atrás y (re)descubramos esta corriente en compañía de dos personajes pintorescos.

Punto de encuentro en el aparcamiento de los tres menhires, route du Moulin, Le Tilleul.

Reservas: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Von L’ESTRAN geleiteter Naturausflug.

Land und Meer inspirieren die Maler, die seit dem 19. Jahrhundert die Küsten säumen. Wie sie steigen auch wir in die Höhe, um diese Strömung in Begleitung von zwei farbenfrohen Charakteren (wieder) zu entdecken.

Treffpunkt: Parkplatz der drei Menhire, Route du Moulin, Le Tilleul.

Reservierung: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Mise à jour le 2023-03-21 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité