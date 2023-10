Le voleur de Noël Rue du Moulin Le Blanc, 23 décembre 2023, Le Blanc.

Le Blanc,Indre

la ville du Blanc propose un spectacle jeune public gratuit, marionnettes et théâtre d’objets

« Le voleur de Noël » par la Cie le chant du ressort (Argenton s/Creuse), durée 45min, à partir de 3 ans.. Familles

Samedi 2023-12-23 16:00:00 fin : 2023-12-23 . EUR.

Rue du Moulin

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



the town of Le Blanc offers a free puppet and object theater show for young audiences

« Le voleur de Noël » by Cie le chant du ressort (Argenton s/Creuse), duration 45min, from 3 years.

la ciudad de Le Blanc ofrece un espectáculo gratuito para el público infantil, con marionetas y teatro de objetos

« Le voleur de Noël » (El ladrón de Navidad) por la Cie le chant du ressort (Argenton s/Creuse), duración 45min, a partir de 3 años.

die Stadt Le Blanc bietet eine kostenlose Aufführung für junges Publikum, Marionetten und Objekttheater

« Le voleur de Noël » von der Cie le chant du ressort (Argenton s/Creuse), Dauer 45min, ab 3 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-26 par Destination Brenne