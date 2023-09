Chasse au renard : rencontre automnale Rue du Moulin Griesheim-près-Molsheim, 15 octobre 2023, Griesheim-près-Molsheim.

Griesheim-près-Molsheim,Bas-Rhin

Il s’agit d’une balade automnale entre amis ou en famille avec, à mi parcours, un verre de l’amitié. A la fin de la sortie, la horde se met en ligne sur un champs pour un galop final, au bout duquel un numéro de tombolas attend chaque participant. Repas chaud sur place. (Aucun animal ne sera pourchassé)..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 14:00:00. EUR.

Rue du Moulin

Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est



It’s an autumnal ride for friends and family, with a friendly drink halfway through. At the end of the ride, the horde lines up on a field for a final gallop, at the end of which a raffle number awaits each participant. Hot meal on site. (No animals will be chased).

Es un paseo otoñal para amigos y familiares, con una bebida amistosa a mitad de camino. Al final del paseo, la horda se alinea en un campo para un galope final, al término del cual un número de rifa espera a cada participante. Comida caliente in situ. (No se perseguirá a ningún animal).

Es handelt sich um einen herbstlichen Ausritt mit Freunden oder der Familie, bei dem auf halber Strecke ein Glas der Freundschaft getrunken wird. Am Ende des Ausritts reiht sich die Horde auf einem Feld zum Schlussgalopp auf, an dessen Ende eine Tombolanummer auf jeden Teilnehmer wartet. Warmes Essen vor Ort. (Es werden keine Tiere gejagt).

