THEATRE PARFOIS…LES VIEUX ! Rue du moulin Consenvoye, 9 septembre 2023, Consenvoye.

Consenvoye,Meuse

Pièce de théâtre « Parfois… les vieux ». 7 portraits de vieux tous différents les uns des autres.

Un vieil auteur discute avec sa petite-fille et évoque un livre qu’il a écrit, il y a quelques années ; Parfois… les vieux. La petite lui demande de lui lire les nouvelles et à elle de s’imaginer les scène : c’est ainsi que sont lancées les scènes.

Durée : 1h30 env.. Tout public

Samedi 2023-09-09 20:30:00 fin : 2023-09-09 22:00:00. 7 EUR.

Rue du moulin Salle des fêtes

Consenvoye 55110 Meuse Grand Est



Play « Sometimes… old people ». 7 portraits of old people, each different from the next.

An old author talks to his granddaughter about a book he wrote a few years ago; Parfois… les vieux. The granddaughter asks him to read her the short stories, and he asks her to imagine the scenes: that’s how the scenes begin.

Running time: 1h30 approx.

Juega a « A veces… ancianos ». 7 retratos de ancianos, cada uno diferente del siguiente.

Un viejo escritor habla con su nieta sobre un libro que escribió hace unos años; Parfois… les vieux. La nieta le pide que le lea los cuentos y él le pide que imagine las escenas: así empiezan las escenas.

Duración: 1h30 aprox.

Theaterstück « Manchmal… die Alten ». sieben Porträts von alten Menschen, die sich alle voneinander unterscheiden.

Ein alter Autor unterhält sich mit seiner Enkelin über ein Buch, das er vor einigen Jahren geschrieben hat: « Manchmal… die Alten ». Die Enkelin bittet ihn, ihr die Neuigkeiten vorzulesen, und sie soll sich die Szenen vorstellen: So werden die Szenen eingeleitet.

Dauer: ca. 1,5 Stunden

