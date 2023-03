Le Muséophone Rue du Moulin Brainans Catégories d’Évènement: Brainans

Jura . EUR 8 Le Muséophone par le Collectif de l’Autre Moitié Quand trois frères rencontrent leur tante Mme Ding!, ils découvrent un musée singulier avec des instruments de musique à faire vibrer plus d’un enfant : l’Harmonium Muséum. Seulement ici, il est interdit d’y toucher ! Les trois héros profiteront de leur séjour pour percer le mystère de ce lieu et délivrer ce Musée enchanté aux sons enchaînés ! accueil@lemoulinjura.fr +33 3 84 37 50 40 https://www.moulindebrainans.com/evenement/le-museophone-par-le-collectif-de-lautre-moitie/ Rue du Moulin Le Moulin de Brainans Brainans

