Marché des créateurs et produits locaux de Noël Rue du moulin Bœrsch, 18 novembre 2023, Bœrsch.

Bœrsch,Bas-Rhin

De nombreuses surprises vous attendent, dont la venue du Père Noël le dimanche à 14h ! Alors n’hésitez plus et venez nombreux. Petite restauration sur place..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 19:00:00. EUR.

Rue du moulin

Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est



Many surprises await you, including the arrival of Santa Claus on Sunday at 2pm! So come one, come all. Light refreshments on site.

Habrá muchas sorpresas, como Papá Noel el domingo a las 14.00 horas Vengan todos. Habrá refrescos en el recinto.

Viele Überraschungen warten auf Sie, darunter auch der Besuch des Weihnachtsmanns am Sonntag um 14 Uhr! Zögern Sie also nicht und kommen Sie zahlreich. Kleine Speisen und Getränke werden vor Ort angeboten.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

