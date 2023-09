Conférence – Le vin d’Alsace Rue du Moulin Bœrsch, 6 octobre 2023, Bœrsch.

Bœrsch,Bas-Rhin

Elixir d’or, source d’argent liquide par Claude Muller, Président de la Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 22:00:00. EUR.

Rue du Moulin

Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est



Elixir d’or, source d’argent liquide by Claude Muller, President of the Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace.

Elixir de oro, fuente de plata líquida por Claude Muller, Presidente de la Federación de Sociedades de Historia y Arqueología de Alsacia.

Elixier des Goldes, Quelle des Bargelds von Claude Muller, Präsident der Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace.

