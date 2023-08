FESTIVAL LE SON DES CHAMPS Rue du monument Saint-Paulet, 1 septembre 2023, Saint-Paulet.

Saint-Paulet,Aude

L’ association sportive et culturelle de Saint-Paulet organise la 9ème édition de son festival de musique « le son des champs » sur le thème des 4 éléments le 1er et 2 septembre 2023 à Saint-Paulet ! Au programme de nombreux concerts et spectacles.

A partir de 18h, 3 concerts :

– Baboucan & the Fine Asses,

– Boogie Boolga

– Bazar Bellamy.

L’entrée pour chaque soir est à 5 euros ou à la « roue de la chance » et gratuit pour les moins de 12 ans.

Sur place vous pourrez retrouver une restauration avec de bons produits, une buvette en partenariat avec une brasserie locale

(Eighty one brewing à Soual), un stand de crêpes et un camping gratuit chez l’habitant..

Rue du monument

Saint-Paulet 11320 Aude Occitanie



The Saint-Paulet sports and cultural association is organizing the 9th edition of its music festival « le son des champs » on the theme of the 4 elements on September 1 and 2, 2023 in Saint-Paulet! On the program: numerous concerts and shows.

Starting at 6pm, 3 concerts:

– Baboucan & the Fine Asses,

– Boogie Boolga

– Bazar Bellamy.

Admission for each evening is 5 euros or « wheel of fortune », and free for children under 12.

On site, you’ll find fine food and drink, as well as a refreshment bar in partnership with a local brewery

(Eighty One Brewing in Soual), a crêpe stand and free camping in local homes.

La asociación deportiva y cultural de Saint-Paulet organiza la 9ª edición de su festival de música « le son des champs » sobre el tema de los 4 elementos los días 1 y 2 de septiembre de 2023 en Saint-Paulet El programa incluye un amplio abanico de conciertos y espectáculos.

A partir de las 18:00 h, 3 conciertos:

– Baboucan & the Fine Asses,

– Boogie Boolga

– Bazar Bellamy.

La entrada para cada velada cuesta 5 euros o la « rueda del azar » y es gratuita para los menores de 12 años.

En el recinto encontrará un restaurante que sirve deliciosa comida y un bar de refrescos en colaboración con una cervecería local

(Eighty One Brewing, en Soual), un puesto de crepes y acampada libre en los domicilios particulares.

Der Sport- und Kulturverein von Saint-Paulet organisiert am 1. und 2. September 2023 in Saint-Paulet die 9. Ausgabe seines Musikfestivals « le son des champs » zum Thema der 4 Elemente! Auf dem Programm stehen zahlreiche Konzerte und Aufführungen.

Ab 18 Uhr, 3 Konzerte :

– Baboucan & the Fine Asses,

– Boogie Boolga

– Bazar Bellamy.

Der Eintritt für jeden Abend beträgt 5 Euro oder am « Glücksrad » und ist für Kinder unter 12 Jahren kostenlos.

Vor Ort finden Sie ein Restaurant mit guten Produkten, einen Getränkestand in Partnerschaft mit einer lokalen Brauerei

(Eighty one brewing in Soual), einem Crêpes-Stand und kostenlosem Camping bei Einheimischen.

