FAITES DU SPORT ET DE LA CULTURE RUE DU MONT Villotte-sur-Aire Catégories d’Évènement: Meuse

Villotte-sur-Aire FAITES DU SPORT ET DE LA CULTURE RUE DU MONT Villotte-sur-Aire, 9 septembre 2023, Villotte-sur-Aire. Villotte-sur-Aire,Meuse Buvette et restauration sur place.. Tout public

Samedi 2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-09 16:00:00. 0 EUR.

RUE DU MONT

Villotte-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est



Refreshments and catering on site. Refrescos y comida en el lugar. Getränke und Speisen vor Ort. Mise à jour le 2023-08-26 par OT COEUR DE LORRAINE Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Villotte-sur-Aire Autres Lieu RUE DU MONT Adresse RUE DU MONT Ville Villotte-sur-Aire Departement Meuse Lieu Ville RUE DU MONT Villotte-sur-Aire latitude longitude 48.8588231347271;5.34246359947511

RUE DU MONT Villotte-sur-Aire Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villotte-sur-aire/