Trail du Mont Bel Air Rue du Mont Bel-Air Trébry, dimanche 11 février 2024.

Trébry Côtes-d’Armor

Début : 2024-02-11 09:30:00

fin : 2024-02-11

Deux superbes parcours riches et variés alternant chemins creux, monotrace, sous-bois, passage de rivière vous attendent…

2 circuits de 9km (départ à 9h30) et 19km (départ à 9h45)

1 course pour les enfants nés entre 2012 et 2018 (départ à 10h)

Nouveauté : marche sur le parcours (départ à 10h).

Inscription obligatoire

Rue du Mont Bel-Air

Trébry 22510 Côtes-d’Armor Bretagne



