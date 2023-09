Concert clôture Musée Marius Vazeilles Rue du Moines Meymac, 28 octobre 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

Dans le cadre du programme d’animations d’« Animi et Corpora » et pour conclure la saison, le MAP Marius Vazeilles accueille Marine Auger, accompagnée de sa harpe, qui viendra reprendre les grandes femmes de la chanson française..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

Rue du Moines

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of the « Animi et Corpora » program of events, and to conclude the season, MAP Marius Vazeilles welcomes Marine Auger Animi et Corpora » program of events, MAP Marius Vazeilles welcomes Marine Auger, accompanied by her harp, to close the season with a cover of the great women of French chanson.

En el marco del programa « Animi et Corpora » y como colofón de la temporada, el MAP Marius Vazeilles recibe a Marine Auger, acompañada de su arpa En el marco del programa « Animi et Corpora », el MAP Marius Vazeilles recibe a Marine Auger, acompañada de su arpa, para cerrar la temporada con un recorrido por las grandes mujeres de la chanson francesa.

Im Rahmen des Animationsprogramms von « ? Animi et Corpora » und zum Abschluss der Saison empfängt das MAP Marius Vazeilles Marine Auger, die mit ihrer Harfe die großen Frauen des französischen Chansons interpretieren wird.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze