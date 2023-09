Les RE-Fêtes Rue du Midou Saint-Cricq-Villeneuve, 29 septembre 2023, Saint-Cricq-Villeneuve.

Saint-Cricq-Villeneuve,Landes

Vendredi, après avoir planté le pin à 19h, vous êtes conviés à une soirée Tapas musicale.

Samedi, venez partager l’Escargolade à la salle des Fêtes à 20h. Pensez à réserver votre place avant le 25/09 !

Dimanche sera sous le signe de la solidarité avec une marche Octobre Rose de 7, 10 ou 14 kms à 9h..

2023-09-29 fin : 2023-10-01 . EUR.

Rue du Midou Salle des Fêtes

Saint-Cricq-Villeneuve 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



On Friday, after planting the pine tree at 7pm, you’re invited to a musical Tapas evening.

On Saturday, come and share the Escargolade at the Salle des Fêtes at 8pm. Don’t forget to reserve your place before 09/25!

Sunday will be dedicated to solidarity, with a 7, 10 or 14 km Pink October walk at 9am.

El viernes, después de plantar el pino a las 19:00 horas, le invitamos a una velada musical de tapas.

El sábado, venga a disfrutar de la Escargolade en la Salle des Fêtes a las 20:00 h. No olvide reservar su plaza antes del 25/09

El domingo, todo será solidaridad, con una marcha del Octubre Rosa de 7, 10 o 14 km a las 9h.

Am Freitag, nachdem Sie um 19 Uhr die Pinie gepflanzt haben, sind Sie zu einem musikalischen Tapas-Abend eingeladen.

Am Samstag können Sie um 20 Uhr an der Escargolade im Salle des Fêtes teilnehmen. Denken Sie daran, Ihren Platz vor dem 25.09. zu reservieren!

Der Sonntag steht im Zeichen der Solidarität mit einem Rosa-Oktober-Spaziergang von 7, 10 oder 14 km um 9 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Landes d’Armagnac