Cimetière monumental illuminé Rue du Mesnil Grémichon 76000 Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Cimetière monumental illuminé Rue du Mesnil Grémichon 76000 Rouen, 12 mai 2023, Rouen. Cimetière monumental illuminé 12 mai – 14 octobre Rue du Mesnil Grémichon 76000 Rouen Payant Quoi de mieux que l’intimité de la nuit pour partir à la rencontre de grands noms locaux qui reposent dans ce « Père Lachaise rouennais ». Entre art funéraire, promenade au son des histoires d’ici et lumière de nos bougies, nous passerons un moment suspendu, hors du temps. Rue du Mesnil Grémichon 76000 Rouen Rue du Mesnil Grémichon 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.visiterouen.com/offres/cimetiete-monumental-illumine-rouen-fr-4159224/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T21:30:00+02:00 – 2023-05-12T22:30:00+02:00

2023-10-14T20:00:00+02:00 – 2023-10-14T21:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Rue du Mesnil Grémichon 76000 Rouen Adresse Rue du Mesnil Grémichon 76000 Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Rue du Mesnil Grémichon 76000 Rouen Rouen

Rue du Mesnil Grémichon 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Cimetière monumental illuminé Rue du Mesnil Grémichon 76000 Rouen 2023-05-12 was last modified: by Cimetière monumental illuminé Rue du Mesnil Grémichon 76000 Rouen Rue du Mesnil Grémichon 76000 Rouen 12 mai 2023 rouen Rue du Mesnil Grémichon 76000 Rouen Rouen

Rouen Seine-Maritime