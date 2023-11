A LA RENCONTRE D’IVAN VIRIPAEV LECTURE THÉÂTRALISÉE Rue du Matet Martres-Tolosane Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Martres-Tolosane A LA RENCONTRE D’IVAN VIRIPAEV LECTURE THÉÂTRALISÉE Rue du Matet Martres-Tolosane, 8 décembre 2023, Martres-Tolosane. Martres-Tolosane,Haute-Garonne A la rencontre d’Ivan Viripaev

Lecture théâtralisée

Théâtre de la Cité

Solo pour manipulatrice d’objets usuels.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 19:30:00. .

Rue du Matet SALLE DU MATET

Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie



Meeting Ivan Viripaev

Dramatized reading

Théâtre de la Cité

Solo for manipulator of everyday objects Encuentro con Ivan Viripaev

Lectura dramatizada

Teatro de la Cité

Solo para manipulador de objetos cotidianos Eine Begegnung mit Ivan Viripaev

Theatralische Lesung

Theater der Stadt

Solo für eine Manipulatorin von Gebrauchsgegenständen Mise à jour le 2023-10-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Martres-Tolosane Autres Lieu Rue du Matet Adresse Rue du Matet SALLE DU MATET Ville Martres-Tolosane Departement Haute-Garonne Lieu Ville Rue du Matet Martres-Tolosane latitude longitude 43.1995023;1.00926899

Rue du Matet Martres-Tolosane Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martres-tolosane/