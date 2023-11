25ème anniversaire de Saint Jacques de Compostelle à l’Eglise St-Quitterie à Aire Rue du Mas Aire-sur-l’Adour, 1 décembre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

2023 marque ̀ de l’inscription du bien » – – – » sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pour fêter cela, la ville d’Aire vous réserve une surprise ́ en soirée à l’église Sainte-Quitterie.

Info à venir.

2023-12-01 fin : 2023-12-02 . .

Rue du Mas

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-11-06 par OT Aire sur l’Adour