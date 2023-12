Loto à Saint-Estèphe Rue du Marquis de Vignes Oudides Saint-Estèphe, 4 décembre 2023, Saint-Estèphe.

Saint-Estèphe,Gironde

L’association Entraide des Coeurs Médocains organise son loto, au profit de diverses associations.

Tentez de gagner les nombreux lots mis en jeu.

Réservation conseillée.

Ouverture des portes dès 18h30.

Buvette et restauration sur place..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Rue du Marquis de Vignes Oudides Salle des fêtes

Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Entraide des Coeurs Médocains association organizes its bingo, in aid of various associations.

Try to win one of the many prizes on offer.

Reservations recommended.

Doors open at 6:30pm.

Refreshments and catering on site.

La asociación Entraide des Coeurs Médocains organiza su lotería en beneficio de diversas asociaciones benéficas.

Intente ganar uno de los muchos premios que se ofrecen.

Se recomienda reservar.

Apertura a las 18.30 h.

Refrescos y catering in situ.

Der Verein Entraide des Coeurs Médocains organisiert sein Lotto, das verschiedenen Vereinen zugutekommt.

Versuchen Sie, die zahlreichen Preise zu gewinnen.

Eine Reservierung ist empfehlenswert.

Öffnung der Türen ab 18.30 Uhr.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Médoc-Vignoble