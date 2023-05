Monsieur O Rue du Maroc Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Monsieur O
Samedi 3 juin, 15h00
Rue du Maroc
Entrée libre

Monsieur O est un petit bonhomme sec à l'énergie débordante qui se débat avec ses cerceaux rouges pour tromper sa solitude. Une courte pièce drôle et absurde mais néanmoins performante, dans laquelle la manipulation devient danse, la danse devient jeu, avec toujours les cerceaux au milieu et Monsieur O qui devient aussi rouge qu'eux à force de s'agiter. Un petit monde qui tourne en rond, tout simplement !

De et par Sylvain Julien / Mise en scène Fleur Sulmont

