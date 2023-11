Meeting d’hiver – Cheval liberté Jump AEC Rue du Maréchal Juin Saint-Lô, 16 novembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous du 16 au 19 novembre au Pôle Hippique de Saint-Lô pour le meeting d’hiver – Cheval liberté Jump AEC.

Au programme :

– 13 épreuves dont 2 préparatoires, 7 épreuves Pro et 4 épreuves Amateur

– 1 Grand Prix 1m45.

Vendredi 2023-11-16 fin : 2023-11-19 . .

Rue du Maréchal Juin

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



November 16-19 at the Pôle Hippique de Saint-Lô for the winter meeting – Cheval liberté Jump AEC.

On the program:

– 13 classes including 2 preparatory classes, 7 Pro classes and 4 Amateur classes

– 1 Grand Prix 1m45

Únase a nosotros en el Pôle Hippique de Saint-Lô del 16 al 19 de noviembre para la reunión de invierno – Cheval liberté Jump AEC.

En el programa:

– 13 clases de las cuales 2 preparatorias, 7 Pro y 4 Amateur

– 1 Gran Premio 1m45

Treffen Sie sich vom 16. bis 19. November im Pôle Hippique in Saint-Lô für das Wintermeeting – Cheval liberté Jump AEC.

Auf dem Programm stehen :

– 13 Prüfungen, darunter 2 Vorbereitungsprüfungen, 7 Pro-Prüfungen und 4 Amateur-Prüfungen

– 1 Grand Prix 1m45

