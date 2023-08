Concours équestre > Championnat de France attelage Rue du Maréchal Juin Saint-Lô, 12 octobre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 12 et 15 octobre prochain au Pôle hippique de Saint-Lô pour assister au championnat de France attelage organisé par Manche Attelage.

Restauration sur place – Entrée libre..

Vendredi 2023-10-12 fin : 2023-10-15 . .

Rue du Maréchal Juin

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on October 12 and 15 at the Pôle hippique de Saint-Lô for the French Driving Championship organized by Manche Attelage.

Catering on site – Free admission.

Participe los días 12 y 15 de octubre en el Pôle hippique de Saint-Lô en los Campeonatos de Francia de Conducción organizados por Manche Attelage.

Restauración in situ – Entrada gratuita.

Am 12. und 15. Oktober treffen Sie sich im Pôle hippique in Saint-Lô, um der von Manche Attelage organisierten französischen Meisterschaft im Gespannfahren beizuwohnen.

Verpflegung vor Ort – Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche