Foire aux croûtes et à la brocante Rue du Maréchal Juin Saint-Lô, 24 septembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 24 septembre prochain dans la cour du haras de Saint-Lô pour la 38ème foire aux croûtes et brocante organisée par le Rotary club de Saint-Lô.

62 artistes exposeront leurs œuvres lors de cette édition !

– Exposition sur le thème « La ferme » par les classes saint-loises de la maternelle au CP.

– Venez participer à la brocante : 3€ le mètre linéaire. Pas de réservation. Arrivée à 6h30..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . .

Rue du Maréchal Juin

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on September 24 in the courtyard of the Saint-Lô stud farm for the 38th Foire aux croûtes et brocante organized by the Rotary Club of Saint-Lô.

62 artists will be exhibiting their work!

– Exhibition on the theme of « The Farm » by Saint-Lô classes from kindergarten to first grade.

– Come and take part in the flea market: 3? per linear meter. No reservation required. Arrival at 6:30 am.

Únase a nosotros el 24 de septiembre en el patio de la yeguada de Saint-Lô para asistir a la 38ª Foire aux croûtes et brocante organizada por el Rotary Club de Saint-Lô.

62 artistas expondrán sus obras en la feria de este año

– Exposición sobre el tema « La Granja » a cargo de las clases locales desde la guardería hasta el primer grado.

– Venga a participar en el mercadillo: 3? por metro lineal. No es necesario reservar. Llegada a las 6.30 h.

Treffpunkt am 24. September im Hof des Gestüts von Saint-Lô für den 38. Krusten- und Trödelmarkt, der vom Rotary Club Saint-Lô organisiert wird.

62 Künstler werden ihre Werke ausstellen

– Ausstellung zum Thema « La ferme » (Der Bauernhof) von Schulklassen aus Saint-Lois, vom Kindergarten bis zur ersten Klasse.

– Nehmen Sie am Flohmarkt teil: 3? pro laufendem Meter. Keine Reservierung erforderlich. Ankunft um 6.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche