Concours international de pony-games Rue du Maréchal Juin Saint-Lô, 23 septembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous les 23 et 24 septembre prochain à la Carrière Uriel du Pôle Hippique de Saint-Lô pour assister au concours international de Pony-Games !.

Samedi 2023-09-23 fin : 2023-09-24 . .

Rue du Maréchal Juin

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on September 23 and 24 at the Pôle Hippique de Saint-Lô’s Carrière Uriel for the international Pony-Games competition!

Únase a nosotros los días 23 y 24 de septiembre en la Carrière Uriel del Pôle Hippique de Saint-Lô para asistir al concurso internacional Pony-Games

Treffen Sie sich am 23. und 24. September in der Carrière Uriel des Pôle Hippique in Saint-Lô, um den internationalen Pony-Games-Wettbewerb zu sehen!

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche