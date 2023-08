Concours équestre > Championnat de France des foals SF Rue du Maréchal Juin Saint-Lô, 15 septembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le15 et 16 septembre prochain au Pôle hippique de Saint-Lô pour assister au championnat de France des foals Selle français organisé par le stud-book Selle français.

Hall du Pôle Hippique et cours du Haras de Saint-Lô..

Vendredi 2023-09-15 fin : 2023-09-16 . .

Rue du Maréchal Juin

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on September 15 and 16 at the Pôle hippique de Saint-Lô for the French Selle Français foal championship organized by the Selle Français studbook.

Hall of the Pôle Hippique and Haras de Saint-Lô courtyard.

Únase a nosotros los días 15 y 16 de septiembre en el Pôle hippique de Saint-Lô para asistir a los campeonatos franceses de potros Selle Français organizados por el studbook Selle Français.

Sala del Pôle Hippique y patio del Haras de Saint-Lô.

Am 15. und 16. September findet im Pôle hippique in Saint-Lô die französische Meisterschaft der Fohlen des Selle Français statt, die vom Stud-book Selle Français organisiert wird.

Halle des Pôle Hippique und Hof des Haras de Saint-Lô.

