Concours de saut d’obstacles > PRO 1 – Amateur – Tournée des AS Rue du Maréchal Juin Saint-Lô, 15 septembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous au Pôle Hippique de Saint-Lô pour le CSO by la Sellerie de Marigny!

Du 15 au 17 septembre, le Pôle Hippique de Saint-Lô, avec la Sellerie de Marigny, organise un week-end de concours de saut d’obstacles de niveaux Pro 1, Amateur et Tournée des As.

Entrée libre – Exposants – Restauration sur place.

Le championnat des foals Selle Français aura lieu en parallèle du concours vendredi et samedi..

Vendredi 2023-09-15 fin : 2023-09-17 . .

Rue du Maréchal Juin

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



See you at the Pôle Hippique de Saint-Lô for the CSO by la Sellerie de Marigny!

From September 15 to 17, the Pôle Hippique de Saint-Lô, with the Sellerie de Marigny, is organizing a weekend of Pro 1, Amateur and Tournée des As show jumping competitions.

Free admission ? Exhibitors ? Catering on site.

The Selle Français foal championship will be held alongside the competition on Friday and Saturday.

¡Nos vemos en el Pôle Hippique de Saint-Lô para la CSO de la Sellerie de Marigny!

Del 15 al 17 de septiembre, el Pôle Hippique de Saint-Lô, en colaboración con la Sellerie de Marigny, organiza un fin de semana de concursos de saltos Pro 1, Amateur y Tournée des As.

Entrada libre ? Expositores ? Restauración in situ.

Los campeonatos de potros Selle Français se celebrarán paralelamente al concurso, el viernes y el sábado.

Wir sehen uns im Pôle Hippique in Saint-Lô für das CSO by la Sellerie de Marigny!

Vom 15. bis 17. September veranstaltet der Pôle Hippique de Saint-Lô zusammen mit der Sattlerei von Marigny ein Wochenende mit Springturnieren auf Pro 1-, Amateur- und Tournée des As-Niveau.

Freier Eintritt ? Aussteller ? Verpflegung vor Ort.

Parallel zum Turnier findet am Freitag und Samstag die Meisterschaft der Selle Francais-Fohlen statt.

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche