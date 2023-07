La Route de Noël rue du Maréchal Joffre et parking de la mairie Mourmelon-le-Grand Catégories d’Évènement: Marne

Mourmelon-le-Grand La Route de Noël rue du Maréchal Joffre et parking de la mairie Mourmelon-le-Grand, 15 décembre 2023, Mourmelon-le-Grand. Mourmelon-le-Grand,Marne Marché de Noël, animations pour tous, restauration..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 21:00:00. .

rue du Maréchal Joffre et parking de la mairie

Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est



Christmas market, entertainment for all, catering. Mercado navideño, animación para todos, catering. Weihnachtsmarkt, Animationen für alle, Essen und Trinken.

