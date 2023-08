Exposition – Patrick Danet Rue du Maréchal Foch Montlouis-sur-Loire, 7 août 2024, Montlouis-sur-Loire.

Montlouis-sur-Loire,Indre-et-Loire

La salle d’exposition Le Carroi des Arts de Montlouis-sur-Loire accueille les peintures et modelages de Patrick Danet..

2024-08-07 fin : 2024-08-18 18:00:00. EUR.

Rue du Maréchal Foch

Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Le Carroi des Arts showroom in Montlouis-sur-Loire welcomes paintings and modeling by Patrick Danet.

Las pinturas y modelados de Patrick Danet se exponen en la sala de exposiciones Le Carroi des Arts de Montlouis-sur-Loire.

Im Ausstellungsraum Le Carroi des Arts in Montlouis-sur-Loire sind die Gemälde und Modellierungen von Patrick Danet zu sehen.

Mise à jour le 2023-08-28 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire