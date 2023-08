Exposition – Grégory Cortecero Rue du Maréchal Foch Montlouis-sur-Loire, 11 novembre 2023, Montlouis-sur-Loire.

Montlouis-sur-Loire,Indre-et-Loire

La salle d’exposition Le Carroi des Arts de Montlouis-sur-Loire accueille Grégory Cortecero pour ses travaux de Sumi-e – Dans le cadre du festival Manga-sur-Loire..

2023-11-11 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

Rue du Maréchal Foch

Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Le Carroi des Arts exhibition hall in Montlouis-sur-Loire welcomes Grégory Cortecero for his Sumi-e works – part of the Manga-sur-Loire festival.

La sala de exposiciones Le Carroi des Arts de Montlouis-sur-Loire acoge a Grégory Cortecero por su obra Sumi-e, en el marco del festival Manga-sur-Loire.

Der Ausstellungsraum Le Carroi des Arts in Montlouis-sur-Loire empfängt Grégory Cortecero für seine Sumi-e-Arbeiten – Im Rahmen des Festivals Manga-sur-Loire.

Mise à jour le 2023-08-28 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire