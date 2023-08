Exposition – Nadine Janin et Patrick Roger de Campagnolle Rue du Maréchal Foch Montlouis-sur-Loire, 27 septembre 2023, Montlouis-sur-Loire.

Montlouis-sur-Loire,Indre-et-Loire

La salle d’exposition Le Carroi des Arts de Montlouis-sur-Loire accueille Nadine Janin pour ses modelages animaliers et Patrick Roger de Campagnolle pour ses aquarelles..

2023-09-27 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Rue du Maréchal Foch

Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Le Carroi des Arts showroom in Montlouis-sur-Loire welcomes Nadine Janin for her animal modeling and Patrick Roger de Campagnolle for his watercolors.

La sala de exposiciones Carroi des Arts de Montlouis-sur-Loire acoge a Nadine Janin para sus modelados de animales y a Patrick Roger de Campagnolle para sus acuarelas.

Im Ausstellungsraum Le Carroi des Arts in Montlouis-sur-Loire sind Nadine Janin mit ihren Tiermodellagen und Patrick Roger de Campagnolle mit seinen Aquarellen zu sehen.

