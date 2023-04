Petit marché hebdomadaire des produits du terroir du jeudi rue du Maréchal Foch Marckolsheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Petit marché hebdomadaire des produits du terroir du jeudi rue du Maréchal Foch, 1 janvier 2023, Marckolsheim. Ce marché couvert accueille chaque jeudis (sauf jours fériés) des producteurs ou revendeurs de produits issus de l’agro-alimentaire.

This covered market welcomes every Thursday (except public holidays) producers or resellers of food products Este mercado cubierto acoge todos los jueves (excepto los días festivos) a los productores o vendedores de productos alimentarios Dieser überdachte Markt empfängt jeden Donnerstag (außer an Feiertagen) Erzeuger oder Wiederverkäufer von Produkten aus der Lebensmittelbranche Mise à jour le 2023-01-18 par Office de tourisme du grand Ried

