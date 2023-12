Cet évènement est passé Marché hebdomadaire Rue du Maréchal Foch Châtenois Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Châtenois Marché hebdomadaire Rue du Maréchal Foch Châtenois, 1 novembre 2023, Châtenois. Châtenois Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-01 07:00:00

fin : 2023-12-31 12:30:00 Marché alimentaire.

Marché alimentaire

Une dizaine de stands de produits, principalement alimentaires, se retrouvent chaque semaine dans le centre de la commune. EUR.

Rue du Maréchal Foch

Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-19 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Châtenois Autres Code postal 67730 Lieu Rue du Maréchal Foch Adresse Rue du Maréchal Foch Ville Châtenois Departement Bas-Rhin Lieu Ville Rue du Maréchal Foch Châtenois Latitude 48.2716286974722 Longitude 7.39906071163944 latitude longitude 48.2716286974722;7.39906071163944

Rue du Maréchal Foch Châtenois Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatenois/